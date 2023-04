Al Jaffee: morto lo storico disegnatore di Mad Magazine

All'età di 102 anni si è spento Al Jaffee, disegnatore della rivista americana Mad Magazine per ben settant'anni.

All’età di 102 anni si è spento il fumettista Al Jaffee, noto soprattutto per i suoi lavori su Mad Magazine, rivista per la quale lavorò per, praticamente, settant’anni.

Il suo percorso artistico è iniziato durante gli anni Quaranta, con lavori fatti per Joke Comics, Atlas Comics e Timely Comics (che sarebbe divenuta successivamente la Marvel). Il suo contributo alla rivista Mad Magazine iniziò nel 1955.

Fu colui che creò la “Fold-In” feature: si tratta di un disegno in un paginone centrale che, piegato, rivelava una gag. L’illustrazione caricaturale era in verticale, con una didascalia descrittiva. Si trattava di un tratto che tendeva a parodizzare delle caratteristiche di rubriche presenti in Playboy ed altri magazine.

I Fold-In di Al Jaffee divennero un tratto caratterizzante di Mad Magazine, al punto che il disegnatore continuò a realizzarli fino al 2020. Al Jaffee contribuì anche a rubriche come “Mad Inventions” e “Snappy Answers to Stupid Questions”.

Su di Al Jaffeè stato detto che il suo lavoro: