I 10 migliori Easter Egg nei videogiochi

Il mondo videoludico abbonda di Easter egg. Piccole citazioni, strani riferimenti, sorprese bizzarre e semplici inside joke che talvolta nascondono messaggi e altri contenuti di natura bizzarra. Del resto, gli sviluppatori amano giocare con i propri utenti e non di rado stuzzicano la loro curiosità inserendo particolari divertenti e persino indizi su quelli che potrebbero essere i loro progetti futuri.

Per festeggiare la Pasqua a modo nostro, sempre e rigorosamente in pieno stile nerd, abbiamo deciso di proporvi una ricca selezione dei migliori Easter egg nei videogiochi tra citazioni, riferimenti e contenuti a dir poco folli.

Un salto della fede mal riuscito

Iniziamo questa carrellata dei migliori Easter Egg nei videogiochi con uno degli indimenticabili Easter Egg di The Witcher 2: Assassin’s of Kings che ironizza sui celebri salti della fede della serie Assassin’s Creed (balzi permettono agli assassini di sopravvivere a salti impossibili da edifici altissimi). Nel video, che trovate qui sotto, potete ammirare un salto della fede decisamente mal riuscito con Geralt che commenta la scena con un “Guess They’ll never learn”, ovvero “Non impareranno mai!”

Una moneta e un mucchio di uomini nudi

Uno degli easter egg più esilaranti della saga di Hitman vede protagonista una strana moneta ed un mucchio di uomini semi-nudi. In una delle missioni di Hitman: Blood Money, sparando ad una moneta trovata in un campo si assiste ad una scena alquanto insolita. Dopo averla distrutta, un’orda di uomini in mutande ci verrà incontro, applaudendo e congratulandosi con noi per un motivo che è bene, in ogni caso, non scoprire.

Grande Giove

Cambiamo completamente registro invece con Dying Light 2 che con un particolare easter egg omaggia il grande capolavoro di Robert Zemeckis, Ritorno al Futuro. In un punto della mappa è nascosta una perfetta riproduzione digitale dell’iconico hoverboard di Marty McFly e una volta completata la missione principale “Let’s Waltz” sarà possibile persino partecipare ad una gara di velocità con tanto di tavola galleggiante ai piedi.

L’incubo di un cane

In Silent Hill 2 esistono diversi finali alternativi. Uno di questi è ottenibile solo dopo aver completato i primi tre finali e dopo aver trovato una chiave nascosta in una cuccia per cani. Dirigendosi verso una stanza dell’hotel al terzo piano, ed usando la chiave, è possibile sbloccare questo finale un po’ particolare.

All’interno della stanza, infatti, il protagonista troverà un cane con indosso delle cuffie, volto a controllare un super computer mediante delle leve. Una volta entrato, James si renderà conto che è stato proprio lui a orchestrare gli incubi che ha dovuto affrontare fino a quel momento. L’esilarante sequenza termina con i titoli di coda e una buffa canzoncina cantata proprio dal cane.

The Tofu Survivor

Uno degli easter egg più divertenti della serie Capcom è quello che permette ai giocatori di affrontare gli orrori di Raccoon City nei panni di un blocco di Tofu. Si, avete capito bene: un blocco di Tofu. Nel remake di Resident Evil 2, infatti, è possibile sbloccare la cosiddetta modalità “Tofu Survivor” che ci consente di giocare nei panni di un Tofu armato solo di pugnale. Per sbloccarla, basta completare la missione di The 4th Survivor nei panni di Hunk e senza particolari requisiti di tempo. Come poi sia venuto in mente a Capcom di inserire un panetto di Tofu in un horror resta un’altra storia.

Un divoratuono che cade dal cielo

In Ratchet & Clank: Rift Apart ci sono un mucchio di armi capaci di compiere delle vere e proprie meraviglie, persino evocare dal nulla un bel Divoratuono. Il Ryno 8, l’arma più potente del gioco, permette infatti di evocare oggetti da altre dimensioni, compresa quella della serie Horizon. Il grande T-Rex robotico però è solo uno dei tanti elementi che potremo evocare: l’arma consente anche di richiamare personaggi di altri mondi PlayStation come Sly Cooper e tantissimi altri.

Cara, ho pescato un Coniglio Gigante

La presenza di animali insoliti è una costante nella storia degli easter egg. In Saints Row 2, in un punto della mappa, è possibile imbattersi in persino un coniglio gigante. Per ammirare questa enorme meraviglia di peluche, i giocatori dovranno passare per l’isola della prigione e l’isola della centrale nucleare per ritrovarsi, dopo una bella nuotata, di fronte ad un isolotto e voilà: ecco che salterà fuori il grosso coniglietto dall’oceano. Basterà colpirlo per farlo ritornare negli abissi.

Pronto, signor Kratos?

Se c’è una serie ricca di easter egg quella è senza dubbio la saga di God of War. Il piccolo segreto che molti giocatori non hanno mai scoperto riguarda la presenza di uno strano numero di telefono presente nella versione rimasterizzata del primo God of War.

Il numero in questione poteva essere sbloccato all’interno della Sala del Trono nel monte Olimpo, verso la fine del gioco. In pratica, distruggendo le statue dell’Ariete e del Minotauro, si poteva accedere dal menu principale ad una serie di numeri apparentemente senza senso che, se letti da sinistra verso destra, davano vita ad un vero e proprio numero di telefono.

Chiamando il numero 1-888-447-5594 era possibile “parlare” direttamente con Kratos. In pratica, gli sviluppatori avevano nascosto all’interno del gioco un messaggio di congratulazioni per aver decifrato il codice registrato dallo stesso David Jaffe. Una vera chicca che all’epoca lasciò sorpresi molti degli appassionati delle avventure di Kratos.

Indiana Jones, Fallout e lo strano frigorifero

Non è un mistero che in Fallout New Vegas siano nascosti tantissimi segreti. Se siete appassionati delle avventure del famoso archeologo, ricorderete di certo che nel film Indiana Jones e Il Regno Del Teschio di Cristallo, il protagonista per salvarsi da un’esplosione nucleare decide di nascondersi dentro un frigorifero. Ebbene, esplorando le lande desolate del gioco è possibile imbattersi in un frigorifero abbandonato, all’interno del quale giacciono dei resti umani e un cappello che ricorda tanto quello di Indiana Jones. A quanto pare, l’archeologo di Bethesda non è stato fortunato come l’Indy di Steven Spielberg.

Qualcuno salvi il Re Mucca

Chiudiamo questa carrellata dei 10 migliori Easter Egg nei videogiochi con un grande classico: il celebre livello segreto con le Mucche di Diablo II. Questo Easter Egg ha una storia alquanto particolare. Quando uscì il primo capitolo del celebre gioco di ruolo di Blizzard, si era sparsa la voce tra i giocatori che all’interno del gioco ci fosse un livello segreto popolato da mucche guerriere.

Ovviamente tale voce si rivelò falsa, ma la sua risonanza fu così forte che arrivò alle orecchie di Blizzard stessa che, in Diablo II, scelse di inserire un livello segreto per accontentare gli utenti. Fu così che in Diablo II apparve questo bizzarro livello segreto, popolato da un esercito di mucche armate di ascia pronte a dare la caccia al giocatore e guidati dal loro leader: il malvagio Re Mucca.