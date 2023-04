Voli BVLOS: autorizzazione concessa negli Stati Uniti

La Federal Aviation Administration ha concesso alla Phoenix Air Unmanned, LLC (PAU) un’autorizzazione nazionale per effettuare voli oltre la linea di vista (BVLOS) per condurre ispezioni delle linee elettriche di utilità. Questa autorizzazione si applica in tutti gli Stati Uniti e si basa su migliaia di miglia di esperienza di volo con ispezioni BVLOS delle linee di trasmissione.

PAU è entusiasta di offrire ora servizi di ispezione BVLOS UAS scalabili alle aziende di utilità in tutto il paese. La nostra esperienza passata e l’impegno per la sicurezza dell’aviazione hanno portato a questa autorizzazione complessa. Abbiamo volato oltre 13.000 miglia di ispezioni per Xcel Energy sotto l’autorizzazione FAA BVLOS e ora possiamo offrire gli stessi servizi a tutte le aziende di utilità negli Stati Uniti.

direttore generale di PAU, William Lovett

L’autorizzazione consente a PAU di condurre operazioni oltre la linea di vista del pilota remoto in comando e degli osservatori visivi, e di volare sopra persone e veicoli in movimento. La deroga si basa su un caso di sicurezza che incorpora sorveglianza elettronica dello spazio aereo, un’area operativa esplicita e criteri di prestazione che garantiscono la sicurezza operativa. I team di volo dell’azienda pilotano il sistema aereo Freefly Alta X sopra la linea di trasmissione, manovrando tra le strutture per catturare dataset come immagini di ispezione ad alta risoluzione.