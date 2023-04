Venere potrebbe avere 85.000 vulcani attivi

Fino a poco tempo fa, gli esperti ritenevano che Venere fosse probabilmente un pianeta geologicamente morto, incapace di eruzioni vulcaniche. Il pianeta ha un mantello fluido e appiccicoso sotto la crosta esterna e la sua atmosfera è ricca di anidride carbonica e zolfo, il che indica che il pianeta ha avuto un passato vulcanico. Tuttavia, Venere non ha più placche tettoniche, che svolgono un ruolo fondamentale nell’attività vulcanica e nelle grandi eruzioni sulla Terra. Per questo motivo, gli scienziati ritenevano improbabile che i vulcani venusiani fossero attualmente o recentemente attivi. Il 15 marzo, però, i ricercatori hanno pubblicato una rianalisi dei dati raccolti durante la missione Magellano della NASA, che ha messo in orbita una sonda intorno a Venere tra il 1989 e il 1994. I dati hanno rivelato la prima prova di una recente attività vulcanica su Venere, dopo che i ricercatori hanno individuato le tracce di un’eruzione vulcanica avvenuta nel 1991. In precedenza, il 23 febbraio, un altro gruppo di ricercatori, utilizzando i dati di Magellano, aveva mostrato che la crosta esterna del pianeta era molto più sottile e più “morbida” di quanto si pensasse, il che suggeriva che il magma poteva ancora arrivare sulla superficie del pianeta attraverso le corone. In un nuovo studio pubblicato il 24 marzo sul Journal of Geophysical Research, i ricercatori, ispirati dalle recenti scoperte su Venere, hanno creato una nuova mappa della superficie del pianeta evidenziando ogni potenziale vulcano. Per farlo, hanno utilizzato un programma informatico per esaminare i dati di Magellano alla ricerca di segni di vulcani. Sono stati individuati almeno 85.000 vulcani, anche se il team non sa se siano attivi, inattivi o geologicamente morti. (A titolo di confronto, sulla Terra ci sono 1.350 vulcani potenzialmente attivi, anche se non sono compresi i coni vulcanici morti, e altri vulcani non ancora scoperti si nascondono probabilmente sotto gli oceani della Terra).

La nuova mappa è “la più completa di tutti gli edifici vulcanici su Venere che sia mai stata compilata”, ha dichiarato in un comunicato il coautore dello studio Paul Byrne, scienziato planetario della Washington University di St. Circa il 99% dei vulcani presenti sulla mappa sono piuttosto piccoli, con una larghezza inferiore alle 3,1 miglia (5 chilometri). Questo li rende difficili da distinguere dall’ambiente circostante, ed è il motivo per cui molti sono passati inosservati fino ad ora, scrivono i ricercatori nel documento. Molti di questi piccoli vulcani sono raggruppati in gruppi, chiamati campi vulcanici, ma non è chiaro perché ciò sia accaduto. I ricercatori ritengono che potrebbero essercene altri, anche di dimensioni inferiori a 1 km, che non compaiono nella loro mappa. Il numero reale di coni sulla superficie venusiana potrebbe essere di centinaia di migliaia, ha dichiarato l’autrice principale dello studio Rebecca Hahn della Washington University di St Louis. I ricercatori sperano che la loro nuova mappa possa essere utilizzata da altri ricercatori per prevedere future eruzioni e per saperne di più sul passato e sul presente vulcanico del pianeta.