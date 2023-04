Twitter si è già stufato della nuova mascotte: torna l’uccellino e i dogecoin crollano a picco

Twitter ha nuovamente cambiato mascotte: il doge – quello dei meme dell’omonima criptovaluta – ha già stufato, e così quattro giorni dopo l’inaspettato cambiamento, è già tornato il vecchio e classico uccellino azzurro.

Il cammino di Elon Musk si è incrociato più volte con quello dei dogecoin, una criptovaluta nata per scherzo che ha ottenuto un’enorme popolarità durante l’ultima cosidetta “bull run” del mercato delle criptovalute e parallelamente alla nascita del trend delle “meme stock” (come GameStop e via dicendo). Dopo che Twitter ha deciso – senza proclami – di rimpiazzare l’uccellino azzurro con il doge, la criptovaluta ha nuovamente aumentato considerevolmente il suo valore, salendo del 30% in poco tempo. Ma ciò che sale è destinato a cadere: così, dopo il ritorno alla vecchia mascotte, i dogecoin hanno perso l’8% altrettanto rapidamente.

La scelta di cambiare mascotte più volte in così pochi giorni è stata molto criticata dal sito Gizmodo, che sostiene che si sia trattato dell’ennesimo tentativo di Elon Musk di manipolare il prezzo dell’asset — a svantaggio dei piccoli investitori, rimasti con il cerino in mano.

Ancora una volta, l’uomo più ricco del mondo si è divertito a spese dei fanboy delle criptovalute. I fan delle criptovalute potrebbero aver visto il cambiamento del logo di Twitter e pensato: “Musk deve avere qualcosa in mente, sì, sicuramente sta lavorando a qualcosa di grande”, “Forse Twitter sta sviluppando la sua piattaforma di exchange”, “Sicuramente c’è una ragione dietro questa follia”. Ma dietro al cambio della mascotte non c’era nulla di concreto. In passato, il dogecoin ha aumentato rapidamente il suo valore più volte a causa di Elon Musk. Ad esempio quando il miliardario aveva detto che Tesla avrebbe accettato la criptovaluta come metodo di pagamento, oppure quando ha detto di star lavorando con gli sviluppatori per migliorare l’efficienza delle transazioni in dogecoin. “Potrebbe essere molto promettente”, aveva detto in quell’occasione

ha scritto Lauren Leffer su Gizmodo. Puntualmente, il valore della criptovaluta è successivamente crollato, mandando in rovina migliaia di persone che avevano scelto di fare affidamento sulle parole del loro beniamino.