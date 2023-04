Qualcomm e Nvidia si contendono il primo posto nei test di efficienza dei chip AI

I chip di intelligenza artificiale di Qualcomm Inc (QCOM.O) hanno battuto Nvidia Corp (NVDA.O) in due misure su tre di efficienza energetica in una nuova serie di dati di test pubblicati il 5 aprile. Nvidia domina il mercato dell’addestramento di modelli di intelligenza artificiale con enormi quantità di dati. Ma una volta addestrati, i modelli di intelligenza artificiale vengono utilizzati in modo più ampio nella cosiddetta “inferenza”, svolgendo compiti come la generazione di risposte testuali a richieste e dare una risposta corretti quando viene chiesto se l’immagine contiene un gatto. Gli analisti ritengono che il mercato dei chip di inferenza per i centri dati crescerà rapidamente man mano che le aziende inseriranno le tecnologie di IA nei loro prodotti, ma aziende come Google di Alphabet Inc. (GOOGL.O) stanno già studiando come contenere i costi aggiuntivi che ciò comporterà. Qualcomm ha sfruttato la sua esperienza nella progettazione di chip per dispositivi alimentati a batteria come gli smartphone per creare un chip chiamato Cloud AI 100 che punta a un consumo energetico parsimonioso. Nei dati di test pubblicati mercoledì da MLCommons, un consorzio di ingegneri che mantiene i benchmark di test ampiamente utilizzati nel settore dei chip AI, l’AI 100 di Qualcomm ha battuto il chip di punta H100 di Nvidia nella classificazione delle immagini, in base al numero di interrogazioni dei server dei centri dati che ciascun chip può eseguire per watt.

I chip di Qualcomm hanno raggiunto 227,4 query per server per watt contro le 108,4 query per watt di Nvidia.

Qualcomm ha battuto Nvidia anche nel rilevamento degli oggetti, con un punteggio di 3,8 query per watt contro le 2,4 query per watt di Nvidia. Il rilevamento degli oggetti può essere utilizzato in applicazioni come l’analisi di filmati di negozi al dettaglio per vedere dove gli acquirenti vanno più spesso. Nvidia, tuttavia, ha conquistato il primo posto sia in termini di prestazioni assolute che di efficienza energetica in un test di elaborazione del linguaggio naturale, che è la tecnologia AI più utilizzata in sistemi come le chatbots. Nvidia ha raggiunto 10,8 query per watt, mentre Qualcomm si è classificata seconda con 8,9 query per watt.