Perché alcuni tumori non dovrebbero essere trattati

Secondo quanto riporta un articolo pubblicato da Big Think, lo sforzo collettivo per migliorare il trattamento del cancro viene spesso descritto come una “guerra”, come se i tumori maligni fossero un flagello da estirpare e distruggere senza pietà non appena vengono individuati. Ma gli oncologi chiedono sempre più spesso una tregua nel caso di molti tumori. La lotta potrebbe essere andata troppo oltre. Poiché gli screening oncologici sono diventati più potenti e sempre più diffusi, i medici individuano più tumori. Uno studio del CDC pubblicato l’anno scorso ha rilevato che tra il 2009 e il 2018 il numero di persone a cui è stato diagnosticato un cancro è passato da 1.292.222 a 1.708.921. Per i tumori aggressivi del polmone, del colon e del pancreas, questa diagnosi avanzata può essere un salvavita. Ma per i tumori a basso rischio, tra cui, ad esempio, prostata, uretra, tiroide, alcuni linfomi non-Hodgkin e alcune aree del seno, un test positivo può portare a stress emotivo e a trattamenti non necessari e fisicamente impegnativi.

Alcuni tumori non dovrebbero essere trattati

Il cancro, che molte persone considerano istintivamente come una condanna a morte, esiste in realtà in un ampio spettro, che va da un rischio bassissimo, con meno del 5% di possibilità di progredire nell’arco di due decenni, a un rischio estremamente elevato, con più del 75% di possibilità di progredire nell’arco di uno o due anni. Poiché il trattamento del cancro, compresi la chemioterapia e l’intervento chirurgico, può essere costoso e alterare la vita, l’obiettivo dovrebbe essere quello di usare queste armi nei casi in cui sono necessarie, e tenerle al loro posto quando non lo sono. Per i tumori a basso rischio, invece, il modus operandi dovrebbe essere la cosiddetta “sorveglianza attiva”, definita dal National Cancer Institute come “un piano di trattamento che prevede di osservare da vicino le condizioni del paziente, ma di non somministrare alcun trattamento a meno che non si verifichino cambiamenti nei risultati degli esami che mostrano che la condizione sta peggiorando”. Recentemente, uno studio a lungo termine che ha confrontato la sorveglianza attiva del cancro alla prostata con terapie aggressive come la chirurgia e la radioterapia non ha rilevato alcuna differenza nei tassi di sopravvivenza in 15 anni di follow-up. Anche uno studio del 2021, che ha confrontato la chirurgia preventiva del melanoma con il semplice monitoraggio a ultrasuoni, ha evidenziato lo stesso rischio complessivo di morte. Anche gli studi ripetuti sulla sorveglianza attiva per il cancro alla tiroide hanno riportato risultati eccellenti per i pazienti.

Non chiamatelo cancro

Un metodo che i medici potrebbero adottare con i loro pazienti è quello di evitare di chiamare “cancro” un tumore molto precoce e non aggressivo. Uno studio del 2019 ha rilevato che i volontari a cui veniva presentata un’ipotetica diagnosi sceglievano molto più spesso l’intervento chirurgico rispetto alla sorveglianza quando un tumore veniva definito “cancro” rispetto a un “nodulo”, un termine meno carico di significato. I medici potrebbero anche ridurre la quantità di screening che effettuano, in particolare per gli adulti sani o anziani che probabilmente sceglierebbero di non trattare comunque un cancro diagnosticato. Purtroppo, la spinta alla diagnosi e al trattamento precoce può essere difficile da smontare, ha dichiarato a CBS News il dottor H. Gilbert Welch, un importante ricercatore sul cancro. “Ironia della sorte, più un test di screening fa una diagnosi eccessiva, più diventa popolare, perché ci sono più persone che si sentono ‘sopravvissute’ grazie allo screening”, ha detto. “Anche se si tratta di un cancro che non li avrebbe mai disturbati. Non lo sapranno mai”.