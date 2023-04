LEGO Batman – Il film: il regista rivela che il sequel sarebbe stato in stile Il Padrino 2

Dopo l’uscita nel 2017 di LEGO Batman – Il film, e dopo che si era parlato di un possibile sequel, il progetto è successivamente sfumato. Ora, il regista Chris McKay ha rivelato la trama di base e gli elementi che avrebbero costituito la storia del lungometraggio, tirando in ballo anche Il Padrino II.

Ecco le sue parole:

Avevamo scritto una buona sceneggiatura assieme ad Dan Harmon ed a Michael Waldron, era un qualcosa alla Superfriends, strutturata come se dovesse essere Il Padrino II. C’erano Batman e la Justice League che se la dovevano vedere con Lex Luthor e OMAC, però allo stesso tempo si analizzavano i motivi per cui Batman, la Justice League e Superman avevano avuto dei problemi. Avremmo esplorato il rapporto tra Batman e Superman, considerando anche l’alienazione di Superman dall’umanità, ed il fatto che per lui fosse difficile avere dei veri amici. La storia avrebbe risposto alla domanda: come si fa a diventare dei superamici.