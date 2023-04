Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo, svelata la data d’uscita del gioco mobile

Electronic Arts ha annunciato la data di uscita ufficiale di Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo. Il gioco sarà disponibile a partire dal 10 maggio 2023 per dispositivi iOS e Android. Ad accompagnare l’annuncio troviamo anche un nuovo trailer di gameplay che ci permette di dare uno sguardo alle caratteristiche del gioco. Vediamo il filmato:

Nato dalla collaborazione Electronic Arts e Middle-earth Enterprises, oltre che con il team di sviluppo Capital Games, Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo è uno strategico a turni free-to-play con elementi gacha. Il gioco ci permetterà di immergerci in una storia completamente inedita, ma ambientata nella Terra di Mezzo. In questa nuova avventura, gli appassionati delle opere di Tolkien potranno interpretare i personaggi del Signore degli Anelli per combattere in una lotta tra il bene e il male. L’arco narrativo prevede la scoperta di un nuovo anello che concederà il potere di riscrivere la storia.

Nella Terra di Mezzo è stato scoperto un nuovo Anello che ha il potere di riscrivere la storia. Come viene usato dipende da te; lo eserciterai per le forze del bene o soccomberai a quelle del male? – recita la descrizione ufficiale

Fai squadra con Elfi, Maghi, Hobbit e altri personaggi in una nuova rappresentazione di una delle più grandi storie fantasy mai narrate. Crea una squadra con i tuoi personaggi preferiti di LoTR come Frodo Baggins e Éowyn, tutti pronti per combattere.