Il mondo verso un riscaldamento di +3 gradi

L’uso dell’energia a carbone non sta diminuendo abbastanza velocemente. L’obiettivo dell’Accordo di Parigi di un riscaldamento massimo di 2 gradi sembra essere ampiamente superato e il mondo si sta muovendo verso un aumento della temperatura di 2,5-3 gradi. Lo dimostrano i ricercatori delle università Chalmers e Lund (Svezia) in un nuovo studio del programma di ricerca Mistra Electrification. Allo stesso tempo è possibile evitare un riscaldamento maggiore.

“Sempre più Paesi promettono di eliminare gradualmente il carbone dai loro sistemi energetici, il che è positivo. Ma purtroppo i loro impegni non sono abbastanza forti. Se vogliamo avere una possibilità realistica di raggiungere l’obiettivo dei 2 gradi, l’eliminazione del carbone deve avvenire più rapidamente”, afferma Aleh Cherp, professore presso l’International Institute for Industrial Environmental Economics della Lund University.

Cina e India devono iniziare a ridurre gradualmente l’uso del carbone

L’eliminazione graduale del carbone è necessaria per mantenere l’aumento della temperatura mondiale al di sotto dei 2 gradi, rispetto ai livelli preindustriali. In uno studio del programma di ricerca Mistra Electrification, un gruppo di ricercatori ha analizzato gli impegni assunti da 72 Paesi per eliminare gradualmente l’uso del carbone entro il 2022-2050. Nel migliore dei casi, i ricercatori dimostrano che è possibile che l’aumento della temperatura rimanga di 2 gradi. Ma questo presuppone, tra l’altro, che sia la Cina che l’India inizino a eliminare gradualmente l’uso del carbone entro cinque anni. Inoltre, la loro eliminazione deve essere rapida come quella del Regno Unito, che è la più veloce mai avvenuta in un grande Paese, e più veloce di quanto promesso dalla Germania. Ciò potrebbe creare disuguaglianze che dovranno essere affrontate da politiche internazionali. Il gruppo di ricerca ha anche sviluppato gli scenari che ritiene più realistici, ovvero un riscaldamento globale di 2,5-3 gradi. “Gli impegni dei Paesi non sono sufficienti, nemmeno tra quelli più ambiziosi. Inoltre, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia potrebbe impedire ad alcuni Paesi di eliminare gradualmente il carbone come promesso”, afferma Jessica Jewell, professore associato presso la Division of Physical Resource Theory della Chalmers University of Technology.