Alibaba ha presentato un’IA simile a ChatGPT

Alibaba ha lanciato il tanto atteso rivale di ChatGPT, chiamato “Tongyi Qianwen“. Per il momento, l’IA non è aperta al pubblico ma è in una fase di testing limitata ad alcune aziende partner di Alibaba.

Attualmente, l’azienda sta principalmente invitando alcuni utenti aziendali a partecipare ai test dell’IA. In futuro, il chatbot verrà messo a disposizione del grande pubblico. Gli utenti interessati possono comunque inviare le loro domande tramite il sito ufficiale del progetto e coloro che soddisfano i criteri di idoneità verranno considerati per la partecipazione.

Alibaba descrive Tongyi Qianwen come un modello di intelligenza artificiale altamente avanzato progettato per capire e rispondere ai comandi umani. Serve come assistente virtuale e può persino “generare idee” (come progetti di business, o altre iniziative). È statp sviluppato dall’istituto di ricerca avanzata di Alibaba, la DAMO Academy.

La DAMO Academy di Alibaba è impegnata da molti anni nel campo della ricerca scientifica sull’elaborazione di modelli di linguaggio naturale (NLP) e dal 2019 sta sviluppando grandi modelli (LLM) — come GPT, per capirci.

Il prossimo 11 aprile, Alibaba terrà una conferenza – il Summit Cloud – che riserverà grande spazio ai progressi fatti dal colosso cinese nel campo delle intelligenze artificiali. In quell’occasione, l’azienda dovrebbe mostrare diverse demo di applicazioni specifiche del suo nuovo strumento. Alibaba ha anche aggiunto di star lavorando ad un LLM, che si dice essere paragonabile a ChatGPT 2.5 (oggi è disponibile la versione GPT-4), che verosimilmente verrà presentato durante il secondo semestre del 2023.