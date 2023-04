YouTube introduce la nuova scheda dedicata ai podcast

Diventa sempre più evidente che molto presto i podcast ricopriranno un ruolo importante all’interno di YouTube. Prima il cambiamento all’app YouTube Music, che negli Stati Uniti ora ha una nuova sezione dedicata ai podcast e ora la comparsa di una nuova sezione (assieme a quella dedicata ai video e quella degli Shorts) sulla pagina di molti creatori di contenuti. Navigando su YouTube e spulciando la pagina dei canali, ora è possibile imbattersi in una nuova scheda chiamata Podcast.

Nel sito web principale di YouTube e nelle app per dispositivi mobili, le pagine dei canali ora presentano una scheda “Podcasts” che appare tra “Live” e “Playlist”. Google ha riferito che questa funzione è disponibile globalmente, anche se il roll-out potrebbe ancora richiedere qualche giorno.

Questa nuova scheda mostra le playlist contrassegnate come podcast dai creatori di YouTube. Solo i contenuti contrassegnati come podcast appariranno in YouTube Music.

Il supporto ai podcast sull’app Music è ancora in fase di test con disponibilità limitata e, da quel che sappiamo, è disponibile solo negli Stati Uniti. Nel frattempo, l’esperienza dei podcast nell’app principale di YouTube è ancora incentrata sui video: non sembra esserci una modalità dedicata esclusivamente all’ascolto. Un problema, considerando che l’applicazione principale non consente di riprodurre i video in background se non si è abbonati a YouTube Premium.