Uno studio spiega come la vita sia sopravvissuta sulla Terra durante la glaciazione

La vita è riuscita in qualche modo a sopravvivere durante questo periodo, chiamato “Snowball Earth” (Terra a palla di neve), e un nuovo studio offre una comprensione più profonda del perché. I fossili identificati come alghe marine portati alla luce nell’argilla nera della provincia di Hubei, nella Cina centrale, indicano che all’epoca gli ambienti marini abitabili erano più diffusi di quanto si sapesse in precedenza, hanno dichiarato gli scienziati. I risultati supportano l’idea che si trattasse più di una “Terra a palla di fango”, dove le prime forme di vita complessa – organismi multicellulari di base – resistettero anche a medie latitudini che in precedenza si pensava fossero ghiacciate. I fossili risalgono al secondo dei due periodi del criogenico in cui enormi lastre di ghiaccio si estendevano dai poli verso l’equatore. Questo intervallo, chiamato era glaciale mariniana, durò da circa 651 milioni a 635 milioni di anni fa. “La scoperta chiave di questo studio è che nelle regioni oceaniche delle medie latitudini esistevano condizioni di mare aperto – senza ghiaccio – durante la fase calante dell’era glaciale mariniana”, ha dichiarato il geobiologo della China University of Geosciences Huyue Song, autore principale della ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications.

“Il nostro studio dimostra che, almeno verso la fine dell’evento della ‘Terra a palla di neve’, le aree abitabili si estendevano agli oceani delle medie latitudini, molto più ampie di quanto si pensasse in precedenza. Ricerche precedenti sostenevano che tali aree abitabili, nel migliore dei casi, esistevano solo negli oceani tropicali. Aree più estese di oceani abitabili spiegano meglio dove e come sono sopravvissuti organismi complessi come le alghe multicellulari”, ha aggiunto Song. I risultati dimostrano che gli oceani del mondo non erano completamente ghiacciati e che esistevano rifugi abitabili dove gli organismi multicellulari eucariotici – il dominio della vita che comprende piante, animali, funghi e alcuni organismi per lo più unicellulari chiamati protisti – potevano sopravvivere, ha detto Song. La Terra si è formata circa 4,5 miliardi di anni fa. I primi organismi unicellulari sono comparsi all’incirca nel primo miliardo di anni di esistenza del pianeta. Gli organismi multicellulari sono arrivati più tardi, forse 2 miliardi di anni fa. Ma è stato solo dopo il Criogenico che sono tornate condizioni più calde, aprendo la strada a una rapida espansione di diverse forme di vita circa 540 milioni di anni fa.

Maggiore quantità di radiazione solare riflessa

Gli studiosi ritengono che una quantità notevolmente ridotta di calore solare abbia raggiunto la superficie del pianeta, poiché la radiazione solare è rimbalzata sulle bianche calotte di ghiaccio. “È opinione diffusa che i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera siano crollati poco prima di questi eventi, causando l’espansione delle calotte polari e quindi una maggiore quantità di radiazione solare riflessa verso lo spazio e l’ulteriore espansione delle calotte polari. E la Terra è entrata a spirale nelle condizioni della Terra a palla di neve”, ha dichiarato Shuhai Xiao, geobiologo del Virginia Tech e coautore dello studio. Nell’argilla nera sono stati identificati alghe e fossili di altri organismi multicellulari. L’alga – una pianta rudimentale – era un organismo fotosintetico che viveva sul fondo del mare in un ambiente marino poco profondo illuminato dalla luce solare. “I fossili si sono conservati come fogli compressi di carbonio organico”, ha dichiarato Qin Ye, paleontologo della China University of Geosciences e coautore dello studio.

Gli organismi multicellulari, tra cui alghe rosse, alghe verdi e funghi, sono emersi prima del Criogenio e sono sopravvissuti alla “Terra a palla di neve”. Il congelamento criogenico è stato molto peggiore della più recente era glaciale a cui gli esseri umani sono sopravvissuti, terminata circa 10.000 anni fa. “È giusto dire che gli eventi della ‘Terra a palla di neve’ hanno rappresentato una sfida significativa per la vita sulla Terra”, ha aggiunto Xiao. “È ipotizzabile che questi eventi ‘Terra a palla di neve’ avrebbero potuto provocare estinzioni importanti, ma a quanto pare la vita, compresi gli organismi eucarioti complessi, è riuscita a sopravvivere, a testimonianza della resilienza della biosfera“.