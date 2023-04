Rete idrica: previsti interventi negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti stanno investendo una somma significativa di denaro per sistemare la rete idrica. Il Dipartimento dell’Interno spenderà oltre 580 milioni di dollari per finanziare 83 progetti in 11 stati. L’obiettivo è quello di aggiornare le attrezzature e preservare l’acqua nelle zone colpite dalla siccità, che ha afflitto gran parte dell’Occidente negli ultimi anni. Più della metà del finanziamento, circa 308 milioni di dollari, verrà destinata alla California e ad altri sei stati del bacino del fiume Colorado per cercare di ridurre l’utilizzo dell’acqua dello stesso fiume. La siccità estrema ha costretto le comunità a interrompere l’approvvigionamento dell’acqua, ed è necessario trovare soluzioni innovative per conservare le preziose riserve idriche.

I finanziamenti federali per le questioni relative all’acqua sono aumentati con altri 4 miliardi di dollari stanziati per alleviare gli effetti della siccità come parte dell’Inflation Reduction Act. Questo finanziamento includerà il risarcimento temporaneo degli agricoltori per evitare di piantare nuove colture e conservare così l’acqua, nonché investimenti a lungo termine in sistemi di irrigazione più efficienti e miglioramenti ai canali per ridurre la quantità d’acqua che viene persa.

I principali capitoli di spesa includono la rinnovazione di generatori e turbine nella centrale idroelettrica di San Luis nella contea di Merced, in California, la sostituzione dei trasformatori presso la Spring Creek Power Facility in California per le pompe che spostano l’acqua dal fiume Trinity al fiume Sacramento e l’ammodernamento di un vivaio ittico sul fiume Trinity in California.

Inoltre, una parte del finanziamento mira a prevenire lo spreco d’acqua. In Idaho, 4 milioni di dollari saranno destinati al rivestimento di sei miglia di un canale nell’area di Boise per evitare infiltrazioni, e altri 4 milioni di dollari saranno spesi per riparare un canale nel bacino del fiume Columbia nello stato di Washington che perde acqua da molti anni. Il Bureau of Reclamation degli Stati Uniti sottolinea che le condizioni senza precedenti richiedono nuove soluzioni, e gli investimenti nella rete idrica sono fondamentali per garantire l’accesso all’acqua nelle comunità colpite dalla siccità.