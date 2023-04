My Adventures With Superman: il teaser della serie animata

Ecco il teaser di My Adventures With Superman, la serie animata che andrà in onda su Adult Swim.

Da poco è stato diffuso online il teaser di My Adventures With Superman, la serie animata che sarà mandata in onda su Adult Swim all’interno di Cartoon Network. Si tratta di uno sguardo differente alle storie dell’Uomo d’Acciaio.

Ecco il teaser.

In My Adventures With Superman vedremo un giovane Clark da poco approdato nella città di Metropolis, con Lois che sta testando le sue capacità da giornalista investigativa, e che ha al suo fianco il fotografo Jimmy Olsen. Sarà Lois a cercare di portare Clark sotto la sua ala. Da qui partirà il percorso che porterà i due a innamorarsi.

La voce di Superman è doppiata da Jack Quad (che è conosciuto per il suo lavoro su The Boys), mentre l’attrice Alice Lee farà la voce di Lois Lane, e Ishmael Sahid farà il personaggio di Jimmy Olsen. Si tratta di una storia animata che mischia romanticismo, azione e avventura.

Nel progetto sono coinvolti nella produzione Sam Register (Teen Titans Go!), Jake Wyatt (Invader Zim: Enter the Florpus) e Brendan Clogher (Voltron: Legendary Defender), e poi ancora Josie Campbell (She-Ra and the Princesses of Power).