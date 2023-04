Marvel e DC: per James Gunn un crossover sarebbe possibile

07—Apr—2023 / 11:49 AM

James Gunn può fare da ponte tra Marvel e DC Cinematic Universe, considerando che stiamo parlando del regista dei Guardiani della Galassia e dell’attuale CEO dei DC Studios. Il filmmaker ha di recente dichiarato che con la sua carica attuale la possibilità di un crossover tra Marvel e DC è più probabile.

Ecco le sue parole:

Credo che sia una cosa possibile in questo momento, considerando la mia carica alla DC. Chi può mai dirlo? Ancora abbiamo tanti anni davanti, e dobbiamo stabilire su cosa concentrarci. Mentirei se dicessi che non ne abbiamo parlato, ma ora come ora si è trattato di discorsi leggeri e poco seri.

Che sia possibile avvicinarsi, a mano a mano, a degli incroci tra Marvel e DC? Anche il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichairato che la possibilità non è da scartare. Probabilmente il tutto potrebbe essere fatto per rilanciare entrambi i brand in un momento di sofferenza. Staremo a vedere.

Intanto James Gunn ha dichiarato che il successo dei film Marvel può supportare quello dei lungometraggi DC, e viceversa.