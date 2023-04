Indiana Jones e il Quadrante del Destino – Il nuovo trailer dalla Star Wars Celebration

La Star Wars Celebration è un evento importante per la Lucasfilm, non solo per lanciare e proporre materiale riguardante l’universo di Guerre Stellari, ma anche per altri progetti legati alla casa di produzione, e tra questi c’è anche Indiana Jones e il Quadrante del Destino, di cui è stato proposto un nuovo trailer.

Ecco il filmato.

Durante il panel dedicato a Indiana Jones ha parlato anche il regista James Mangold, che ha dichiarato:

Il fatto di inserire nel film anche una versione giovane di Indiana Jones è un modo per fare notare il contrasto tra un character nei suoi anni migliori e la sua controparte di 70 anni. Questo è un modo per ricordare un po’ a tutti cosa ha fatto Indy, quali sono i suoi trascorsi. Mostrandolo successivamente a New York nei suoi 70 anni, il pubblico subisce una sorta di effetto frusta, così da dover riprogrammare la mente nel vederlo in quella fase di vita.

Il film uscirà il 28 giugno, ma la premiere del lungometraggio avverrà a maggio durante il Festival di Cannes.