Google Pay ha regalato per sbaglio migliaia di dollari a diversi utenti: “potete tenerli”

Curiosamente, gli utenti che si sono fatti riguardi a spenderli non riceveranno nulla, mentre i più avidi non rischieranno conseguenze legali.

Diversi utenti di Google Pay hanno recentemente ricevuto un pagamento inaspettato compreso tra i 10 e 1000 dollari. Soldi, letteralmente, gratis. Che provenivano da Google. L’azienda ha successivamente comunicato che si è trattato di un errore e, dove possibile, ha già recuperato il denaro annullando la transazione. Molti utenti hanno approfittato del versamento inaspettato per fare shopping, spendendo centinaia di dollari nell’arco di poche ore. Google ha spiegato che gli utenti che sono stati sufficientemente veloci da usare il denaro non rischieranno conseguenze legali e che non intende recuperare i soldi in alcun modo.

Il ricercatore Android Mishaal Rahman è stato uno dei tanti a ricevere un deposito inaspettato tramite il programma di ricompense di Google Pay questa settimana. La popolare piattaforma di pagamento contactless consente agli utenti di guadagnare premi per determinate azioni, come fare acquisti o spendere denaro. Il programma fedeltà non è ancora arrivato in Italia.

Rahman e altri hanno ricevuto le loro ricompense in contanti – ha ottenuto un totale di $ 46 – insieme a un messaggio che affermava che era “per il dogfooding“. È un gergo utilizzato dagli sviluppatori e beta tester, il che fa pensare che i soldi dovessero probabilmente andare ad bacino di utenti molto più piccolo e non a centinaia di persone comuni. Peraltro, sembra che alcuni utenti abbiano ricevuto più pagamenti.

I beneficiari di questo bug hanno ricevuto un secondo messaggio da Google, che gli avvisava che si è trattato di un errore e che il problema nel frattempo “è stato risolto”. Google ha aggiunto che chi ha già speso i soldi potrà tenerli e che non è necessaria nessun’altra azione da parte loro.