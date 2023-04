Una polpetta di mammut cucinata nei Paesi Bassi

La polpetta è stata creata dall’azienda australiana di carne coltivata Vow che, ha dichiarato di voler far parlare della carne coltivata, definendola un’alternativa più sostenibile alla carne vera. “Volevamo creare qualcosa di totalmente diverso da tutto ciò che si può trovare oggi”, ha dichiarato a Reuters il fondatore di Vow, Tim Noakesmith, aggiungendo che la scelta del mammut è stata motivata anche dal fatto che gli scienziati ritengono che l’estinzione di questo animale sia stata causata dai cambiamenti climatici. La polpetta è stata realizzata con cellule di pecora in cui è stato inserito un gene di mammut chiamato mioglobina. “Quando si parla di carne, la mioglobina è responsabile dell’aroma, del colore e del sapore”, ha spiegato James Ryall, Chief Scientific Officer di Vow.

Poiché la sequenza di DNA del mammut ottenuta da Vow presentava alcune lacune, è stato inserito del DNA di elefante africano per completarla. Mentre la creazione di carne coltivata di solito significa usare il sangue di un vitello morto, Vow ha usato un’alternativa, il che significa che nessun animale è stato ucciso nella produzione della polpetta di mammut. La polpetta, che pare abbia l’aroma della carne di coccodrillo, non è attualmente destinata al consumo. “La sua proteina ha letteralmente 4.000 anni. Non si vede da molto tempo. Ciò significa che vogliamo sottoporla a test rigorosi, come faremmo con qualsiasi prodotto che immettiamo sul mercato”, ha dichiarato Noakesmith. Vow spera di far conoscere la carne coltivata nell’Unione Europea, un mercato in cui non è ancora del tutto regolamentata come alimento.