Meta presenta Segment Anything, l’IA che identifica e separa gli oggetti inclusi in una foto

Meta ha presentato un modello di intelligenza artificiale chiamato “Segment Anything“: può identificare e rilevare oggetti diversi inclusi in una foto, sia cliccandoci sopra che utilizzando dei promt testuali. Ad esempio, si può prendere la foto di una piazza affollata e chiedere a Segment Anything di isolare e tagliare tutte le persone che indossano una t-shirt rossa. Reuters spiega che è anche possibile digitare la parola “gatto” e guardare l’IA evidenziare tutti i felini in una data foto.

Questa IA si può rivelare utile in moltissimi casi d’uso e Meta spiega di averla usata anche partendo dalla stessa tecnologia alla base dei software che utilizza per moderare i contenuti vietati, raccomandare post e suggerire i tag da aggiungere alle foto pubblicate su Facebook e Instagram.

Meta ha spiegato che l’attuale versione di Segment Anything non è perfetta e che in alcuni casi potrebbe avere dei problemi a rilevare con precisione i bordi di un oggetto; inoltre tende anche a fare le bizze quando gli vengono date istruzioni complesse.

Per il momento si tratta di un esperimento che ha soprattutto scopi di ricerca. Insomma, non lo vedremo molto presto equipaggiato sui robot o sugli altri dispositivi di uso industriale che hanno bisogno di rilevare rapidamente e con precisione gli oggetti che hanno davanti. Meta spiega che questo software potrebbe essere molto utile ai social network per analizzare rapidamente i milioni di contenuti caricati dai loro utenti.