Five Nights at Freddy’s: annunciata la data d’uscita del film

Ecco la data d'uscita al cinema dell'atteso lungometraggio Five Nights at Freddy's, tratto dalla saga videoludica.

Dopo un po’ di attesa si sono conclusi i lavori della produzione del film su Five Nights at Freddy’s, ed è stata comunicata anche la data di distribuzione del lungometraggio: il film uscirà in autunno e sarà disponibile al cinema e su Peacock dal 27 ottobre, in periodo halloweeniano.

Ad annunciarlo è stata la stessa casa di produzione Blumhouse con un post su Instagram. Eccolo.

La storia racconta di una guardia di sicurezza che lavora all’interno dell’attività Freddy Fazbear’s Pizza. Proprio durante la sua prima notte di permanenza all’interno del posto, il lavoratore si accorgerà che c’è qualcosa di veramente inquietante lì dentro.

Il cast degli interpreti vede presenti Josh Hutcherson (Ultraman, Hunger Games), Matthew Lillard (Good Girls, Scream), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Kat Conner Sterling (We Have A Ghost, 9-1-1), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable) e Mary Stuart Masterson (Blindspot, Fried Green Tomatoes). Alla regia del progetto ci sarà Emma Tammi (The Wind, Blood Moon), che ha lavorato su una sceneggiatura da lei scritta e realizzata assieme a Scott Cawthon e Seth Cuddeback.