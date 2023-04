Epic Games Store: svelati i giochi gratis del 13 aprile 2023

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis disponibili a partire dal 13 aprile 2023. Si tratta di Mordhau e Second Extinction. Vediamoli nel dettaglio:

Mordhau è lo slasher multuplayer ad ambientazione medievale sviluppato dallo studio sloveno Triternion. Il gioco ci porta nel bel mezzo di assedi e combattimenti all’arma bianca che riescono ad essere persino più violenti e frenetici di quelli moderni.”Entra in un frenetico campo di battaglia di 64 giocatori come mercenario in un mondo immaginario, ma realistico, in cui potrai sperimentare il combattimento corpo a corpo brutale e soddisfacente che ti farà tornare per sempre.” recita la descrizione ufficiale.

Second Extinction, invece, è uno sparatutto in prima persona a base di dinosauri, con tante modalità di gioco pensate per giocare in cooperativo o contro altri gruppi di cacciatori.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.