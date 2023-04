EA Sports FC: teaser, logo e primi dettagli dell’erede di FIFA

Electronic Arts ha condiviso oggi il primo teaser e il logo ufficiale di EA Sports FC, l’atteso erede di FIFA. La presentazione ufficiale del gioco avverrà a luglio, quando verranno finalmente condivise informazioni più approfondite ed il primo trailer. Come di certo ricorderete, lo scorso maggio EA e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hanno interrotto i rapporti, annunciando che FIFA avrebbe cambiato nome nel corso del 2023.

E così è stato: da oggi EA Spots FC è realtà. Un nuovo nome che segna un’effettiva ripartenza per il brand a partire dal logo che si mostra completamente rinnovato e che trae ispirazione dalle forme triangolari. Chiaro riferimento agli iconici indicatori triangolari che indicano i giocatori selezionati dagli utenti, come indicato dal teaser.

“La storia di EA Sports FC inizia adesso”, scrive il SVP e GM di EA Sports FC Nick Wlodyka nel comunicato stampa condiviso sul sito ufficiale del gioco. “Stiamo costruendo un nuovo gioco basandoci su 30 anni di esperienza accumulata nel campo, in cui abbiamo creato dei giochi in grado di unire i fan di calcio di tutto il mondo e metterli al primo posto. EA Sports FC diventerà un simbolo dello sport, un simbolo di innovazione e cambiamento, e non vediamo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo preparato il nel mese di luglio”.