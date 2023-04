Drone Racing League, la prima piattaforma a trasmettere gare di droni nel metaverso

La Drone Racing League (DRL), una piattaforma professionale di gare di droni, trasmetterà le finali del suo campionato DRL Algorand World sabato 8 aprile 2023 su NBC, Youtube, Twitter, TikTok, Twitch, Instagram e Facebook. Con gli sport del metaverso che si prevede diventeranno un’industria da 80 miliardi di dollari entro il 2030, la DRL è il primo ad aprire la strada a questa rivoluzione degli sport digitali, con la sua inaugurale “DRL Metaverse Marathon”, che sarà la prima proprietà a debuttare per l’intera stagione nel metaverso.

Esplorando costantemente nuovi formati di intrattenimento, la DRL si impegna a fornire ai propri fan i contenuti sportivi più immersivi, inclusivi e accessibili. I fan potranno partecipare alla DRL Metaverse Marathon, una festa di due giorni che offrirà la possibilità di rivivere le gare dell’intera stagione del campionato DRL Algorand World, senza la necessità di equipaggiamenti speciali.

Sviluppato dall’azienda di intelligenza artificiale e metaverso MeetKai, la DRL Metaverse Marathon mostrerà 13 livelli di gare di droni in un gemello digitale della mappa MegaCity del videogioco DRL SIM, che combina la realtà e l’eSport. Utilizzando solo un dispositivo mobile o un computer, i fan dovranno semplicemente cliccare su un link per entrare nel mondo virtuale come avatar, dove potranno guardare la DRL attraverso viste più immersive, interagire e incontrare il campione del mondo DRL Algorand Pilot MCKFPV (Corea del Sud) e i migliori piloti DRL come il drone-filmmaker di Hollywood Vanover (USA) e il gamer trasformato in pilota professionista Halowalker (Germania).

Il Metaverse Marathon si terrà dopo la finale del campionato DRL Algorand World Race su NBC e sui canali social della DRL, in cui i sei migliori piloti di droni al mondo voleranno droni da gara a 90 miglia all’ora in un percorso aereo intorno al parco loanDepot di Miami. La finale offrirà ai telespettatori una competizione di gare di droni ad alta velocità, la tradizione inaugurale “First Flight” della DRL, che vedrà la partecipazione di Tyreek Hill della NFL, nonché esperienze immersive dai partner come Algorand, la United States Air Force, Google Cloud, T-Mobile, Draganfly e Pointskash durante la gara.