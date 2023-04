Canon lancia la stampante modulare roll-to-roll Colorado serie M

Disponibile la prima stampante modulare sia in termini di velocità che di gestione dei supporti per la stampa grafica in grande formato.

La Canon presenta la sua nuova stampante modulare roll-to-roll Colorado serie M, la prima ad essere modulare sia in termini di velocità che di gestione dei supporti per la stampa grafica in grande formato. Questa stampante roll-to-roll da 1,6 m è scalabile e offre diverse velocità di stampa, in modo da poter affrontare i picchi produttivi. La serie M può essere configurata in base alle esigenze dei fornitori di stampe grafiche, crescendo di pari passo con il loro business, grazie a semplici aggiornamenti.

Entrambe le stampanti possono essere facilmente aggiornate con la nuova opzione inchiostro bianco (modelli M3W e M5W) e dotate della comprovata tecnologia di stampa lucida/opaca FLXfinish+ per le stampe CMYK. Inoltre, l’introduzione della nuova opzione inchiostro bianco UVgel amplia le opportunità applicative, consentendo di sfruttare a pieno i noti vantaggi della tecnologia UVgel per realizzare una gamma completa di applicazioni decorative e grafiche di elevata qualità.

Le proprietà particolari dell’inchiostro UVgel eliminano la maggior parte dei problemi di produzione, pulizia degli ugelli e manutenzione normalmente associati con l’inchiostro bianco, offrendo una stampa omogenea e senza errori, riducendo lo spreco di inchiostro e ottimizzando la produttività.

Coloro che gestiscono elevati volumi di stampa possono automatizzare l’intero processo, dalla stampa alla finitura, con la configurazione UVgel Print Factory o UVgel Wallpaper Factory, che integra perfettamente Colorado serie M con le funzioni di taglio, riavvolgimento, fissaggio e impilamento dei fogli, permettendo la gestione di volumi di almeno 50.000 m2 all’anno e riducendo al minimo i tempi operativi.

La nuova Colorado serie M, grazie alla sua modularità e al semplificato utilizzo dell’inchiostro bianco, è il motore di crescita sul quale le aziende possono fare affidamento per elevare le loro capacità e trasformare le idee in realtà.