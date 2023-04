Apple nel mirino dell’antitrust tedesco: “ma per il momento non ci sono nuove indagini”

Bundeskartellamt, l’antitrust della Germania, ha annunciato di aver messo sotto osservazione speciale Apple. Si tratta di una pratica prevista dalla 19a sezione del German Competition Act: l’authority ha facoltà di revisionare approfonditamente le condotte di alcune specifiche aziende che, per la natura o la portata dei loro servizi, potenzialmente rischiano di avere un forte impatto sulla concorrenza.

Apple ha una posizione economica di potere attraverso molti mercati, che dà luogo a una portata di azione che non è sufficientemente controllata dalle norme sulla concorrenza. Basandosi sui suoi dispositivi mobili come l’iPhone, Apple gestisce un vasto ecosistema digitale che è di grande importanza per la concorrenza non solo in Germania, ma anche in tutta Europa e nel mondo. Con i suoi prodotti proprietari iOS e l’App Store, Apple detiene una posizione chiave per la concorrenza così come per l’accesso all’ecosistema e ai clienti Apple. Questa decisione ci consente di agire specificamente ed efficacemente contro eventuali pratiche anticoncorrenziali.