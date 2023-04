Super Mario Bros. Il Film dovrebbe incassare oltre 200 milioni all’esordio

Le previsioni al box-office per Super Mario Bros. Il Film sono davvero importanti, considerando che i dati forniti dai siti specializzati parlano di oltre 200 milioni di dollari d’incassi in questo primo fine settimana. Solo negli Stati Uniti ed in Canada si parla di un incasso iniziale di 125 milioni di dollari, mentre a livello globale si dovrebbe arrivare complessivamente a 225 milioni.

Anche Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha ottenuto 225 milioni all’esordio, per poi cadere con gli incassi a causa delle recensioni non positive. L’obiettivo della Illumination e di Nintendo è quello di dare il via ad un vero e proprio franchise, considerando anche che il CEO Chris Meledandri ha parlato di un possibile spin-off su Donkey Kong.

Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic per una sceneggiatura di Matt Fogel. Il cast originale include Chris Pratt come Mario (in Italia, invece, ci sarà Claudio Santamaria), Charlie Day farà Luigi, Anya Taylor-Joy è Peach, Jack Black fa Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen fa Donkey Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek, e Fred Armisen fa Cranky Kong. Il doppiatore di Mario nei videogiochi Charles Martinet, farà un cameo nel film.