Super Mario Bros. Il Film da oggi al cinema

Oggi, 5 aprile, arriva nelle sale cinematografiche il lungometraggio Super Mario Bros. Il Film, produzione realizzata da Illumination, e che propone sul grande schermo l’universo narrativo del popolare personaggio videoludico.

Ecco il trailer.

Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo); nella versione originale, Chris Pratt doppierà Mario mentre in quella italiana il personaggio protagonista avrà la voce di Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri, mentre Shigeru Miyamoto ha contribuito per Nintendo. Proprio Chris Meledandri si è espresso sulla possibilità di uno spin-off sul personaggio di Donkey Kong.

Potrebbe interessarti anche questa news: