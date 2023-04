Overwatch: tutto quel che c’è da sapere su Lifeweaver, il nuovo eroe di supporto

Blizzard mostra il nuovo eroe di supporto di Overwatch 2, Lifeweaver, con due filmati ufficiali: uno è il vero e proprio trailer del personaggio, l’altro è un dietro le quinte col team di sviluppo che racconta come è stato ideato e creato questo avventuriero curioso e intelligente, che vuole sfruttare la tecnologia della “bioluce” di sua invenzione per rendere il mondo un posto migliore. Dal look meraviglioso ispirato ai mandala a un kit di abilità ispirate alla botanica e dalle meccaniche uniche, fino all’educazione in Thailandia e tutto ciò che c’è stato nel frattempo: ecco la storia completa di Lifeweaver.

Lifeweaver sconvolge il corso di ogni scontro fornendo riparo, aumentando la sua mobilità e influenzando il posizionamento in un modo mai visto prima. Che si tratti di elevare i suoi alleati con la nuova Piattaforma di Petali, attirarli al sicuro con la innovativa Presa Vitale oppure sostenerne la salute col Bocciolo Curativo, Lifeweaver è un eroe di supporto a tutto tondo, che fornisce ampia utilità e sostentamento alla squadra. Proveniente dalla Thailandia, Lifeweaver è noto per l’amore e il rispetto verso la natura, nonché per la sua tecnologia avanzata della bioluce. Questa rivoluzionaria tecnologia viene espressa tramite le sue abilità e gioca un ruolo chiave nell’aspetto utilitario e da guaritore del suo kit.

Essendo il suo stile di gioco uno dei più complessi mai visti finora ed essendo lui il primo eroe di Overwatch apertamente pansessuale, c’è molta attesa per l’impatto che questo nuovo personaggio avrà sulla community di gioco quando questi si unirà alla lotta l’11 aprile, con l’inizio della Stagione 4, di cui verranno svelati nuovi dettagli domani, 6 aprile. Potete scoprire le sue abilità nel dettaglio all’interno di questo post sul sito ufficiale: per poterlo utilizzare dovrete avere il Pass Battaglia Premium per sbloccarlo immediatamente, oppure provalo nella sala d’allenamento, nelle partite personalizzate e nella modalità di gioco a tempo limitato B.O.B. Weaver.

