La Casa – Il Risveglio del Male: ecco il trailer realizzato in versione LEGO

Ecco il trailer in versione LEGO di La Casa – Il Risveglio del Male, film in uscita il 20 aprile.

05—Apr—2023 / 11:58 AM

Online è stato pubblicato un trailer in versione LEGO di La Casa – Il Risveglio del Male, il lungometraggio che arriverà nelle sale cinematografiche il 20 aprile. Sappiamo che l’adattamento con i mattoncini di film e filmati tratti da lungometraggi è ormai un classico.

Ecco il trailer.

Il video è stato realizzato da LMS, abbreviazione di Lego Stop Motion, che ha già proposto filmati di questo genere su film come Joker, IT e Scream. C’è perciò una grande predilezione per il genere horror.

La Casa – Il Risveglio del Male vede nel cast Lily Sullivan (“I Met a Girl”, “Pronti a Tutto”), Alyssa Sutherland (“The Mist”, “Vikings”), Morgan Davies (“Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare”, “The End”), Gabrielle Echols (“Frammenti dal Passato – Reminiscence”) e Nell Fisher (“Northspur”).

La storia si discosta dal personaggio di Ash e dal classico scenario di Evil Dead, per raccontare di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan. Il ricongiungimento tra le due viene interrotto dalla comparsa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

Il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 20 aprile distribuito da Warner Bros. Pictures.