Joe Biden invita alla prudenza: “IA potenzialmente pericolose, le aziende si accertino che siano sicure”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole che gli sviluppatori di intelligenza artificiale siano prudenti e si assicurino che i loro prodotti siano sicuri prima di renderli disponibili al pubblico. Secondo AP e Reuters, recentemente il presidente si sarebbe incontrato con un gruppo di esperti del settore scientifico e tecnologico per discutere dei “rischi e opportunità” dell’intelligenza artificiale. Oltre a diversi accademici, erano presenti anche alcuni di Google e Microsoft.

Google ha recentemente aperto la beta di Bard, la sua intelligenza artificiale conversazionale; mentre Microsoft è il più importante investitore di OpenAI, l’azienda dietro a ChatGPT.

Quando gli è stato chiesto se l’IA sia pericolosa, il Presidente Joe Biden ha risposto: “Resta da vedere. Potrebbe esserlo”.

Anche se l’incontro probabilmente non porterà al divieto di ChatGPT come è accaduto in Italia, il presidente non sembra essere convinto che l’IA sia perfettamente sicura in questo momento. Quando gli è stato chiesto se l’IA sia pericolosa, ha risposto: “Resta da vedere. Potrebbe esserlo”. Ha detto al gruppo: “Le aziende tecnologiche hanno la responsabilità, a mio avviso, di assicurarsi che i loro prodotti siano sicuri prima di renderli pubblici…L’IA può aiutare ad affrontare alcune sfide molto difficili come le malattie e il cambiamento climatico, ma deve anche affrontare i potenziali rischi per la nostra società, la nostra economia e la nostra sicurezza nazionale.”

La Casa Bianca ha detto alle agenzie di stampa che il presidente ha anche usato l’occasione per discutere “l’importanza di proteggere i diritti e la sicurezza per garantire un’innovazione responsabile e le appropriate garanzie”. Inoltre, ha parlato delle sue precedenti richieste al Congresso di approvare una legislazione che protegga la privacy dei bambini online.

Non sembra che siano state adottate politiche o pianificate grandi modifiche durante l’incontro. Ma Russell Wald dell’Istituto per l’Intelligenza Artificiale Centrata sull’Uomo di Stanford ha detto ad AP che il presidente ha preparato “il terreno per un dialogo nazionale sul tema elevando l’attenzione sull’IA”.