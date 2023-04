James Gunn è convinto che Marvel e DC possano aiutarsi a vicenda

James Gunn arriverà a breve al cinema con Guardiani della Galassia vol.3, ma si ritroverà nella particolare situazione di essere ancora un addetto ai lavoro della Casa delle Idee pur essendo già in carica come CEO dei DC Studios. Ma il regista non vede la rivalità tra DC e Marvel come un qualcosa di spiccato, anzi, le due case di produzione si possono supportare a vicenda.

Ecco perché:

Ad essere onesto- ha dichiarato- posso dire che se la Marvel farà buoni film aiuterà la DC, e se la DC farà buone produzioni sarà d’aiuto per la Marvel. Questo perché quando le persone guardano dei brutti film non hanno voglia di spendere soldi per andarne a vedere degli altri. Perciò è bene che si facciano dei buoni film.

E poi ancora:

Adoriamo Batman, Superman, Iron Man. Sono personaggi che abbiamo nel cuore. E se sullo schermo non riescono a rendere la cosa si fa problematica e noiosa. Ed io fino ad ora ho sempre lavorato per creare film che avessero un forte impatto emotivo.

James Gunn ha anche dichiarato che, in mezzo al grande movimento all’interno del Marvel Cinematic Universe, è stato semplice lavorare con i Guardiani della Galassia, perché si tratta di figure più isolate rispetto ad altri character.