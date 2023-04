Il trucco di magia inganna solo le scimmie con il pollice opponibile

Uno studio condotto presso il Comparative Cognition Lab dell’Università di Cambridge ha utilizzato un gioco di prestigio chiamato “French drop” per studiare l’attenzione e la percezione. Hanno scoperto che una specie di scimmia priva di pollice opponibile- uistitì pigmeo-non è caduta nell’inganno. I bocconcini di cibo sostituivano le monete per le scimmie e venivano dati come ricompensa, ma solo se gli animali indovinavano la mano corretta. Gli scienziati avevano previsto che le scimmie con pollice opponibile si sarebbero comportate come gli spettatori umani: avrebbero ipotizzato che il pollice nascosto avesse afferrato l’oggetto e avrebbero scelto la mano sbagliata. Hanno eseguito ripetutamente il trucco di magia su 24 scimmie. Otto scimmie cappuccine sono state abbagliate con arachidi, otto scimmie scoiattolo con vermi da pasto essiccati e otto uistitì con marshmallow. Le scimmie cappuccine sono famose per la loro destrezza e in natura usano strumenti di pietra per rompere le noci. Possono muovere ogni dito e hanno pollici opponibili che consentono una “presa di precisione” tra pollice e indice.

Gli esemplari di scimmie cappuccine sono stati regolarmente ingannati dalla “goccia francese” (81% delle volte). Hanno scelto per lo più la seconda mano vuota e di conseguenza hanno sperimentato una scarsità di noccioline. Le scimmie scoiattolo sono molto meno destre delle, con una rotazione del pollice limitata, ma possono opporre il pollice. Pertanto, hanno ancora familiarità con un pollice nascosto che interagisce con le dita. Tuttavia, non possono eseguire una “presa di precisione” come i cappuccini e gli esseri umani. Tuttavia, le scimmie scoiattolo sono state regolarmente ingannate da vermi da pasto che sembravano svanire (ingannate il 93% delle volte).

Gli uistitì non hanno il pollice opponibile. I loro pollici si allineano con le dita per formare cinque dita equidistanti, ideali per arrampicarsi su spessi tronchi d’albero. Gli uistitì sono stati raramente catturati dalla magia (solo il 6% delle volte). Hanno semplicemente scelto la mano in cui è stato posto inizialmente il marshmallow e sono rimasti fedeli ad essa. Un precedente lavoro del team di Cambridge dimostra che le specie prive di mani, in questo caso gli uccelli della famiglia dei corvidi, ovvero le ghiandaie eurasiatiche, fanno scelte simili a quelle degli uistitì quando si trovano di fronte alla goccia francese. Il team ha anche provato ad annullare i trucchi completando effettivamente i trasferimenti da mano a mano, invece di sbagliare l’orientamento con una caduta alla francese. Questa volta, i cappuccini e le scimmie scoiattolo hanno anticipato correttamente e mangiato la ricompensa, mentre gli uistitì hanno perso l’occasione. Infine, gli scienziati hanno ideato una propria versione della goccia francese, che hanno chiamato “Power drop”. Utilizza un’azione della mano che tutte le specie di scimmie sono in grado di eseguire – essenzialmente una presa a pugno pieno. Il power drop ha ingannato tutte le specie di scimmie nella stragrande maggioranza dei casi. La ricerca suggerisce che la condivisione di un’abilità biomeccanica può essere necessaria per anticipare accuratamente i movimenti di quegli stessi arti in altri individui. Lo studio è pubblicato sulla rivista Current Biology. “È sempre più evidente che le stesse parti del sistema nervoso utilizzate quando compiamo un’azione si attivano anche quando guardiamo quell’azione compiuta da altri”, ha dichiarato il professor Nicola Clayton, autore senior dello studio del Dipartimento di Psicologia di Cambridge.

“Questo “mirroring” (riflesso) nel nostro sistema neurale motorio potrebbe spiegare perché il trucco di prestigio “french drop” ha funzionato per i cappuccini e le scimmie scoiattolo (scimmie con il pollice opponibile) ma non per gli uistitì. Si tratta dell’incarnazione della conoscenza”, ha aggiunto Clayton. “Il modo in cui si muovono le dita e i pollici contribuisce a plasmare il nostro modo di pensare e le ipotesi che facciamo sul mondo, nonché ciò che gli altri potrebbero vedere, ricordare e prevedere, in base alle loro aspettative”. “Il nostro lavoro solleva l’intrigante possibilità che la capacità fisica intrinseca di un individuo influenzi pesantemente la sua percezione, il suo ricordo di ciò che pensa di aver visto e la sua capacità di prevedere i movimenti manuali di coloro che lo circondano”, aggiunge Clayton.