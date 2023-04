Il primo Apple Store dell’India aprirà presto a Mumbai

L'India sta diventando sempre più importante per Apple, prova ne è che il colosso sta aprendo un Apple Store a Mumbai. Il primo negozio di Apple in India.

L’India sta diventando sempre più importante per Apple, prova ne è che il colosso sta per aprire il suo primo Apple Store indiano, a Mumbai. Per celebrare questo evento, Apple ha organizzato alcune iniziative che coinvolgono gli utenti di tutto il mondo. Ricordiamo che Apple ha scelto l’India come suo principale centro di produzione fuori dalla Cina: entro la fine del decennio, Apple prevede di assemblare circa un iPhone su quattro in India.

Apple sta per aprire il suo primo negozio al dettaglio in India. Dopo molteplici ritardi, un recente rapporto ha rivelato che il negozio Apple situato a Mumbai dovrebbe aprire entro la fine del mese. In vista del giorno dell’apertura, Apple ha condiviso la prima immagine della barricata del negozio, oltre a una speciale carta da parati per celebrare l’occasione.

Si chiamerà, semplicemente, Apple BKC: cioè come il quartiere commerciale e residenziale dove sorgerà, il Bandra Kurla Complex. Anche se Apple non ha ancora confermato i dettagli, si dice che il negozio misuri circa 22.000 piedi quadrati e abbia quella che Apple chiama “architettura flaghsip”, cioè uno stile architettonico estremamente ricercato. Per capirci, altri Apple Store ‘flagship’ si trovano a Milano, New York, Singapore e Los Angeles.

Per celebrare l’apertura del nuovo negozio, Apple ha creato sfondi speciali per iPhone, iPad e Mac basati sulle illustrazioni della barricata. Inoltre, c’è una versione speciale del logo di Apple progettata per il negozio. L’azienda sta inoltre promuovendo una playlist speciale di Apple Music con “i suoni di Mumbai”.