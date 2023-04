Il meteo di Pasqua e Pasquetta 2023

Scopriamo come sarà il meteo nei prossimi giorni, in occasione di Pasqua e Pasquetta 2023.

La Pasqua 2023 è alle porte e molte località in Italia sono già sold out per le prenotazioni. Coloro che si preparano a partire, così come coloro che restano a casa, si chiedono quale sarà il tempo dal 7 al 10 aprile. Le prime notizie dall’esperto di 3B Meteo non sono rassicuranti. Un fronte artico sta per arrivare in Italia, e già dalle scorse notti il vento freddo ha fatto scendere la temperatura. La situazione non migliorerà durante la settimana.

Piogge, temporali, grandine e persino neve saranno le caratteristiche dei prossimi giorni, cancellando le passeggiate primaverili e le gite al mare. Le regioni centro-meridionali saranno le più colpite, ma non solo. Sabato è prevista neve oltre i mille metri al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, e in Umbria. Le piogge sono previste sul Lazio, in Toscana, Piemonte, Sardegna, Basilicata e Friuli Venezia-Giulia. Domenica di Pasqua la situazione dovrebbe migliorare al centro-nord, dove non sono previsti rovesci. A Pasquetta, invece, sarà nuvoloso nel nord e centro Italia, mentre nel sud pioverà su Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.