Fast X: Vin Diesel rivela che ci sarà anche il Brian O’Conner di Paul Walker

Vin Diesel ha rivelato a Total Film Magazine un dettaglio molto importante su Fast X e su una figura amatissima dagli appassionati: stiamo parlando di Paul Walker e del suo Brian O’Conner. L’interprete ha dichiarato che questo personaggio non poteva mancare per il finale della saga.

Ecco le sue parole:

Quando nel 2013 abbiamo dovuto fare i conti con la scomparsa di Paul, la produzione ha preso la decisione coraggiosa di tenerlo vivo nella storia. Vi dirò una cosa senza fare un vero spoiler: non posso immaginare che questa saga si concluda senza dare un vero addio a Brian.

In precedenza il regista Louis Leterrier aveva detto:

Brian è vivo nel franchise, e questo si vede nei film della saga. In Fast and Furious 9 vediamo arrivare la sua macchina. Nel prossimo film vedremo dei salti temporali tra passato e presente, e si vedrà Brian nel passato. La famiglia Walker è coinvolta in questo franchise ed in questo film: è il momento giusto per farlo.

In Fast X vedremo Vin Diesel ritornare come Dominic Toretto, affiancato da Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Jordana Brewster (Mia Toretto), Tyrese Gibson (Roman Pearce), Ludacris (Tej Parker), Sung Kang (Han Seoul-Oh), Nathalie Emmanuel (Ramsey), Charlize Theron (Cipher), Scott Eastwood (Little Nobody), Michael Rooker (Buddy), e John Cena (Jakob Toretto).