Bob Lee, creatore di Cash App e pioniere di Android è stato ucciso a coltellate

Bob Lee, creatore di Cash App ed ex dirigente di Square, è stato accoltellato a morte a San Francisco martedì mattina, secondo quanto riportato dai media. La polizia di San Francisco si era limitata a comunicare che un uomo di 43 anni aveva subito “evidenti ferite da taglio” per poi morire dopo essere stato portato in ospedale. La notizia è stata successivamente confermat da diverse fonti e l’assalitore risulta essere ancora in libertà.

Lee ha lavorato per l’azienda di criptovalute MobileCoin come chief product officer e la sua morte è stata confermata dal CEO dell’azienda Joshua Goldbard. “Bob era una forza della natura. Ha aiutato a far nascere CashApp”, ha detto Goldbard a Bloomberg. “Moby era il suo sogno: un portafoglio per la privacy del 21° secolo. Mi mancherà ogni giorno”.

Jack Dorsey, CEO di Block, la società madre di Square, ha confermato la notizia annunciando di aver “ricevuto una telefonata straziante: Bob è stato fondamentale per Square e Cash App”.

Lee ha lavorato nello sviluppo della libreria di base di Android nei primi anni del sistema operativo mobile, come riporta TechCrunch. In seguito ha iniziato a lavorare per Square, dove ha contribuito a sviluppare l’app Android dell’azienda prima di diventare chief technical officer e creare Cash App. Lee è stato anche un investitore di diverse startup di successo e ha aiutato l’Organizzazione mondiale della sanità con un’applicazione ufficiale pensata per condividere informazioni sul Covid-19.