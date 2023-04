Viaggiare con la bici 2023: il lato green del turismo italiano

Il Rapporto “Viaggiare con la bici 2023”, realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio promosso con Legambiente, stima che nel 2022 sono stati oltre 33 milioni i turisti in bicicletta in Italia, con un impatto economico di oltre quattro miliardi di euro. Questi dati sono stati presentati durante il Forum del Cicloturismo, all’interno della seconda edizione della Fiera del Cicloturismo di Bologna.

Il rapporto distingue tra cicloturisti “puri”, ossia coloro che scelgono l’Italia appositamente per una vacanza in bicicletta, e turisti mossi da altre motivazioni che utilizzano la bicicletta durante la loro vacanza. Si stima che i cicloturisti puri abbiano rappresentato oltre nove milioni di presenze turistiche, più del doppio del 2019, generando un impatto economico stimato in oltre un miliardo di euro. Accanto a questi, vi sono quasi 24 milioni di presenze turistiche associabili a turisti che utilizzano la bicicletta durante la loro vacanza, per una spesa sul territorio pari a quasi tre miliardi di euro.

Il presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo, ha sottolineato come il cicloturismo sia una leva sempre più importante della valorizzazione in chiave turistica del territorio italiano e come la sostenibilità ambientale sia una scelta vincente per l’indotto economico, l’allungamento della stagionalità e il riorientamento dei flussi turistici verso borghi e aree interne del Paese che il bike tourism esprime, da Nord a Sud.

Il consolidarsi della domanda sta premiando gli operatori specializzati che hanno fiutato la tendenza offrendo prima di altri proposte e servizi di qualità. Il mercato si sta organizzando con proposte di qualità, a partire dall’interesse dei grandi tour operator esteri, che vendono pacchetti turistici in regioni consolidate in questo prodotto come la Toscana, ma anche in realtà meridionali emergenti come Puglia e Basilicata. Il Sud Italia sta emergendo come destinazione per il cicloturismo, mentre il cicloturismo si sta diffondendo in tutto il Paese. Il cicloturismo è un segmento in crescita che offre opportunità di sviluppo economico sostenibile e di valorizzazione del territorio italiano.