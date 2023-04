Tim Cook spiega perché la gente vorrà comprare il visore VR/AR di Apple

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha spiegato in un’intervista con GQ perché le persone potrebbero essere interessate a un headset di realtà mista che ci si aspetta l’azienda annunci nei prossimi mesi. La società, nota per la sua segretezza, non ha fatto dichiarazioni ufficiali sull’argomento e Cook non ha confermato né smentito l’esistenza dell’headset, ma ha spiegato i suoi pensieri sulla domanda più importante: perché qualcuno vorrebbe mai comprare qualcosa del genere?

Secondo Mark Gurman, Apple presenterà il suo atteso visore per la “mixed reality”, assieme al nuovo sistema operativo rxOS, durante la prima settimana di giugno, in occasione della WWDC 2023. Quasi sicuramente, il visore verrà presentato con un video pre-registrato (in modo da evitare figuracce in diretta).

«L’idea è che si potrebbe sovrapporre al mondo fisico elementi del mondo digitale, migliorando le capacità di comunicazione delle persone, migliorando la connessione tra persone diverse», ha detto il CEO di Apple a GQ.

«Sovrapporre il mondo virtuale su quello reale potrebbe creare qualcosa di ancora migliore rispetto a quello che abbiamo oggi», ha detto Cook a GQ. «Se potesse accelerare la creatività, se potesse aiutarti a fare le cose che fai tutto il giorno in modo diverso, allora la gente lo vorrà».