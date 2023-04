The Covenant: il nuovo trailer del film con Jake Gyllenhaal

Arriverà il 21 aprile negli Stati Uniti il lungometraggio The Covenant con protagonista Jake Gyllenhaal, e da poco è stato diffuso il nuovo trailer della produzione che vede Guy Ritchie alla regia. In Italia il film dovrebbe essere distribuito successivamente su Prime Video.

Ecco il trailer.

A bond, a pledge, a commitment. How far would you go to keep your word? Guy Ritchie's #TheCovenant, in theaters April 21. pic.twitter.com/zeuq1SNMt8 — MGM Studios (@mgmstudios) April 3, 2023

Il film racconta le vicende del sergente dell’esercito americano John Kinley e dell’interprete Ahmed. Dopo un’imboscata Ahmed riuscirà a salvare la vita di John, che cercherà di contraccambiare dopo che scoprirà che la famiglia di Ahmed non ha ottenuto la possibilità di essere portata negli Stati Uniti. Perciò John Kinley tornerà nel territorio di guerra in Afghanistan, cercando di salvare Ahmed e la sua famiglia dai talebani.

Gli altri interpreti di The Covenant sono Dar Salim, Antony Starr (The Boys), Christian Ochoa Lavernia (Agents of S.H.I.E.L.D.), Sean Sagar (The Gentlemen), Emily Beecham (Daphne), Alexander Ludwig (Vikings), e Jason Wong (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves). Il lavoro alla regia di Guy Ritchie è stato supportato dalla sceneggiatura curata da Ivan Atkinson (The Gentlemen, Aladdin) e Marn Davies (Sherlock Holmes, The Gentlemen).