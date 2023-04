Shrek 5: il film è in lavorazione con il cast originale

Il CEO di Illumination, Chris Meledandri, ha dichiarato che Shrek 5 è ancora in lavorazione con il cast vocale originale.

Dopo che per anni è stato annunciato lo sviluppo di Shrek 5, il film non è mai entrato veramente in produzione, anche se sembra che questa volta siamo vicini. A rivelarlo è stato lo stesso CEO di Illumination Chris Meledandri.

Secondo quanto rivelato da Chris Meledandri il cast originale degli interpreti protagonisti prenderà parte al progetto su Shrek 5. Ecco le sue parole:

Si tratta di un progetto simile nel suo concept a ciò che abbiamo fatto con Mario, ovvero andare al cuore degli elementi di base amati dal pubblico, riuscendo a rendere loro del merito. Ed allo stesso tempo occorre creare personaggi nuovi che diano della linfa al brand. Ma il cast originale di Shrek gioca un ruolo molto importante in questo film. Abbiamo da poco iniziato le trattative, e sono tutti entusiasti all’idea di poter tornare.

Il CEO di Illumination ha anche parlato del suo interesse nel portare avanti un progetto spin-off di Super Mario legato a Donkey Kong. Secondo Chris Meledandri il personaggio di Donkey “ha tutte le possibilità di reggere uno standalone”.