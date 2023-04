Rinosinusiti croniche: disponibile un nuovo trattamento chirurgico

Grazie all'uso della tecnologia in campo medico, la cura chirurgica delle rinosinusiti croniche fa passi in avanti.

Il Policlinico Giaccone di Palermo ha introdotto un nuovo trattamento chirurgico per la cura delle sinusiti croniche. Si tratta di uno stent bioriassorbibile, che rilascia un corticosteroide sintetico a lento rilascio, il mometasone, sulla zona infiammata. Questo sistema innovativo è indicato per pazienti che hanno subito più interventi chirurgici o che sono ad alto rischio di recidiva.

L’intervento è stato eseguito dal dott. Federico Sireci presso l’unità operativa di Otorinolaringoiatria diretta dal prof. Salvatore Gallina, utilizzando un sistema di navigazione radiologica e un palloncino chirurgico sinusale. Lo stent viene inserito all’interno della cavità che collega il naso ai seni paranasali e si dissolve lentamente nel corso di diversi giorni, rilasciando il farmaco.

Gli studi internazionali hanno dimostrato che questo dispositivo è altamente efficace nella prevenzione delle recidive. La rinosinusite cronica è una patologia che colpisce circa il 6% della popolazione e che si caratterizza per una infiammazione persistente e sintomatica del naso e della mucosa dei seni paranasali per un periodo di oltre 12 settimane nonostante la terapia.

Il prof. Gallina ha dichiarato che l’obiettivo dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Giaccone è quello di utilizzare tecnologie di ultima generazione per la chirurgia specialistica otorinolaringoiatrica. Questo è possibile grazie alla collaborazione della direzione strategica e del Commissario Salvatore Iacolino.

Il Commissario del Policlinico ha sottolineato che l’acquisizione di nuove tecnologie consente di offrire strumenti all’avanguardia per la cura di patologie particolarmente diffuse, come la rinosinusite cronica, riducendo i disagi e migliorando la risposta assistenziale per i pazienti.