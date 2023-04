PS5: tag di accessibilità disponibili da questa settimana su PlayStation Store

A partire da questa settimana, i tag di accessibilità di PS5 verranno aggiunti sul PlayStation Store. In sostanza, i tag di accessibilità consentiranno agli sviluppatori di fornire informazioni dettagliate sulle funzionalità di accessibilità supportate dai loro giochi.

Se il gioco selezionato supporta i Tag di accessibilità, premendo il tasto “Triangolo” nei vari hub di gioco su PlayStation Store su PS5 potrai visualizzare un elenco di funzioni di accessibilità. Tali funzioni includono le impostazioni di accessibilità audiovisiva, le opzioni per il controller DualSense, le impostazioni del livello di difficoltà e le funzioni di comunicazione online, come la trascrizione delle chat.

Per darvi un esempio, ecco un elenco di oltre 50 Tag di accessibilità forniti da Sony, suddivisi in sei categorie:

Funzionalità di accessibilità visiva, come testo nitido, testo grande, opzioni di colore alternative, indicazioni acustiche e indicatori audio direzionali.

Funzionalità audio, come controlli del volume, audio mono, lettore di schermo e indicazioni visive alternative.

Opzioni per sottotitoli e didascalie, tra cui dimensioni dei sottotitoli, didascalie nitide e didascalie grandi.

Opzioni di comando, tra cui rimappatura dei tasti, sensibilità della levetta e possibilità di giocare senza la pressione prolungata dei tasti, la pressione rapida dei tasti o il controllo del movimento.

Opzioni di gioco, come impostazioni del livello di difficoltà, possibilità di saltare i rompicapo, eventi a tempo semplificati e velocità di gioco.

Opzioni di comunicazione online, come trascrizione di chat testuali o vocali e comunicazione tramite ping.

Tra i giochi che supporteranno i tag di accessibilità al lancio abbiamo Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal.

I tag di accessibilità saranno resi disponibili in maniera graduale nel corso di questa settimana. Anche se disponibili esclusivamente sul PlayStation Store di PS5, i tag di accessibilità saranno aggiunti anche ai giochi di PS4.