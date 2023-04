Ora Google taglia anche i benefit dei dipendenti: “basta lezioni di pilates gratuite”

La direttrice finanziaria di Google, Ruth Porat, ha inviato una email a tutti i dipendenti, annunciando che l’azienda sta effettuando dei tagli ad alcuni servizi offerti ai dipendenti. In particolare, Google ha dichiarato di voler ridurre le lezioni di fitness e la frequenza di sostituzione dei laptop per i dipendenti. In realtà la email menziona anche la fornitura di graffette e altri articoli di cancelleria, che però facciamo fatica a considerare alla stregua di “benefit”.

Ma il messaggio è chiaro: è tempo di spending review ed è meglio tagliare in cancelleria o in benefit non essenziali, se questo può evitare una nuova ondata di licenziamenti di massa. Dallo scorso novembre, Google ha già licenziato oltre 12mila dipendenti in tutto il mondo.

L’obiettivo dell’azienda per il 2023 è quello di “ottenere risparmi duraturi attraverso un miglioramento della velocità e dell’efficienza”. Queste misure di taglio dei costi arrivano mentre Google, di proprietà di Alphabet, sta attraversando il periodo di maggior taglio dei costi degli ultimi venti anni. Nel gennaio 2022, l’azienda aveva annunciato l’eliminazione di 12.000 posti di lavoro, pari al 6% della sua forza lavoro. “È stata la decisione più difficile che abbiamo dovuto prendere come azienda”, ha aggiunto Ruth Porat nella sua email.