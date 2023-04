L’esopianeta YZ Ceti b potrebbe avere un campo magnetico

La scoperta di un segnale radio emesso dal pianeta YZ Ceti b offre una nuova strada per la ricerca di altri esopianeti simili alla Terra.

04—Apr—2023 / 10:27 AM

La ricerca continua di pianeti extrasolari simili alla Terra ha portato alla scoperta di un nuovo candidato interessante, YZ Ceti b, che si trova a circa 12 anni luce da noi. Si tratta di un pianeta roccioso che orbita intorno a una stella di tipo M e impiega solo due giorni per completare l’orbita. Ciò che lo rende particolarmente interessante è la possibile presenza di un campo magnetico, che farebbe di YZ Ceti b un esempio molto simile alla Terra, poiché il campo magnetico terrestre protegge il nostro pianeta dall’attività solare e preserva l’atmosfera, che è essenziale per la vita.

Per confermare la presenza del campo magnetico intorno a YZ Ceti b, i ricercatori Sebastian Pineda e Jackie Villadsen hanno utilizzato il Karl G. Jansky Very Large Array, un radiotelescopio gestito dal National Radio Astronomy Observatory della US National Science Foundation. Analizzando i dati, hanno scoperto la presenza di segnali radio emessi dal pianeta, che potrebbero essere la prova della presenza del campo magnetico intorno ad esso.

Il problema è che i campi magnetici sono invisibili, ed è difficile determinare se un pianeta lontano ne abbia effettivamente uno. Tuttavia, le onde radio emesse dagli esopianeti sono rilevabili anche su lunghe distanze, ma devono essere molto forti. Per questo motivo, i ricercatori cercano pianeti che siano vicini alle loro stelle e di dimensioni simili alla Terra.

Nel caso di YZ Ceti b, che orbita molto vicino alla sua stella, si esclude che sia un posto abitabile, ma la vicinanza potrebbe aver creato un’eccesso di materiale stellare. Se il pianeta ha un campo magnetico e attraversa abbastanza materiale stellare, la stella emette onde radio luminose.

YZ Ceti è la ventunesima stella più vicina al sistema solare, e il suo esopianeta YZ Ceti b si trova nella costellazione della Balena. La piccola nana rossa e il suo esopianeta offrono un’ottima opportunità di osservazione e studio a distanza. Gli studiosi, infatti, hanno affermato che le interazioni tra YZ Ceti b e la sua stella producono un’aurora, ma con una differenza significativa: l’aurora si trova sulla stella stessa. YZ Ceti b rimane quindi un caso aperto in attesa di ulteriori conferme sulla presenza del campo magnetico e delle aurore sul pianeta simile alla Terra.