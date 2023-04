Le prossime AirPods Pro avranno un mini-display integrato nel case?

Oggi l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti ha pubblicato una domanda di brevetto presentata da Apple che riguarda un possibile ridisegno della custodia degli AirPods Pro, che fornirà agli utenti un display touch. Gli utenti utilizzeranno Siri per riprodurre app come Apple Music, Apple TV+, Maps e via dicendo.

I case per cuffie TWS con schermo LCD non sono esattamente una novità. Ormai esistono diversi prodotti – con prezzi diversi – che offrono questa funzione. Al netto dell’ovvio svantaggio di consumare più rapidamente la batteria, l’idea non è malvagia: il mini display consente di monitorare con maggiore facilità l’autonomia residua degli auricolari e può anche essere usato per regolare il volume e gestire altre impostazioni.

Ma sembra che Apple voglia spingere questa filosofia ad un livello superiore. Nel materiale depositato da Apple, il display integrato nel case delle AirPods Pro è addirittura in grado di riprodurre l’interfaccia semplificata di alcune applicazioni. Non è chiarissimo se le cuffie avranno comunque bisogno di un iPhone per funzionare, o se al contrario il case fornirà accesso autonomo ad applicazioni come Apple Music, Apple TV+ e Apple Libri.

Una custodia per cuffie può includere display, superfici sensibili al tocco, opzionalmente uno o più generatori di output tattili, opzionalmente uno o più sensori di orientamento del dispositivo e opzionalmente un sistema audio, dotati di metodi e interfacce migliorati per fornire output tattili, aumentando così l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione dell’utente con tali dispositivi. Tali metodi e interfacce possono integrare o sostituire i metodi convenzionali per fornire output tattili

si legge nella descrizione del brevetto.