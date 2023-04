Ecco i 4 astronauti di Artemis II verso la Luna

Christina Hammock Koch, Reid Wiseman, Victor Glover (tutti e tre della NASA) e Jeremy Hansen (della Canadian Space Agency): ecco i nomi e i volti dell’equipaggio della prima missione del percorso della NASA che ha come obiettivo stabilire una presenza a lungo termine sulla Luna per la scienza e l’esplorazione attraverso Artemis. I membri dell’equipaggio sono stati presentati ieri durante un evento a Ellington Field, vicino al Johnson Space Center della NASA a Houston.

“L’equipaggio di Artemis II rappresenta migliaia di persone che lavorano instancabilmente per portarci sulle stelle. Questo è il loro equipaggio, questo è il nostro equipaggio, questo è l’equipaggio dell’umanità”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Hammock Koch e l’astronauta della CSA Jeremy Hansen hanno ciascuno la propria storia, ma insieme rappresentano il nostro credo: E pluribus unum – da molti, uno. Insieme, stiamo inaugurando una nuova era di esplorazione per una nuova generazione di navigatori e sognatori stellari: la Generazione Artemis”.

L’equipaggio è così composto: Comandante Reid Wiseman, pilota Victor Glover, specialista di missione 1 Christina Hammock Koch e specialista di missione 2 Jeremy Hansen. I “fantastici 4” lavoreranno in squadra per eseguire un’ambiziosa serie di dimostrazioni durante il test di volo di Artemis II, della durata di circa 10 giorni. Il test sarà lanciato dal potente razzo Space Launch System dell’agenzia, e avrà il compito di dimostrare i sistemi di supporto vitale della navicella Orion e convaliderà le capacità e le tecniche necessarie agli esseri umani per vivere e lavorare nello spazio profondo.

Il volo, che si baserà sul successo della missione Artemis I (senza equipaggio) completata a dicembre, rappresenta anche il primato della prima donna e la prima persona di colore sulla Luna, aprendo la strada a future missioni di esplorazione umana a lungo termine verso la Luna e infine verso Marte. “Per la prima volta in più di 50 anni, questi individui – l’equipaggio di Artemis II – saranno i primi esseri umani a volare in prossimità della Luna. Tra l’equipaggio ci sono la prima donna, la prima persona di colore e il primo canadese in una missione lunare, e tutti e quattro gli astronauti rappresenteranno il meglio dell’umanità mentre esplorano per il bene di tutti”, ha dichiarato il direttore Vanessa Wyche, NASA Johnson. “Questa missione apre la strada all’espansione dell’esplorazione umana dello spazio profondo e presenta nuove opportunità per le scoperte scientifiche, le partnership commerciali, industriali e accademiche e la Generazione Artemis”.

Gli astronauti di Artemis II

Questo sarà il secondo viaggio nello spazio di Wiseman, che in precedenza ha prestato servizio come ingegnere di volo a bordo della Stazione Internazionale per l’Expedition 41, da maggio a novembre 2014. Wiseman ha trascorso più di 165 giorni nello spazio, tra cui quasi 13 ore come capo passeggiata spaziale durante due viaggi fuori dal complesso orbitale. Prima del suo incarico, Wiseman è stato capo dell’Ufficio astronauti da dicembre 2020 a novembre 2022. La missione sarà il secondo volo spaziale di Glover, che in precedenza è stato pilota della SpaceX Crew-1 della NASA, atterrata il 2 maggio 2021 dopo 168 giorni nello spazio. Come ingegnere di volo a bordo della stazione spaziale per la Expedition 64, ha contribuito a indagini scientifiche, dimostrazioni tecnologiche e ha partecipato a quattro passeggiate spaziali. La Koch effettuerà anche il suo secondo volo nello spazio con la missione Artemis II. Ha prestato servizio come ingegnere di volo a bordo della stazione spaziale per le spedizioni 59, 60 e 61. Con un totale di 328 giorni nello spazio, Koch ha stabilito il record del più lungo volo spaziale di una donna e ha partecipato alla prima passeggiata spaziale interamente femminile. In rappresentanza del Canada, Hansen compie il suo primo volo nello spazio. Colonnello delle Forze Armate canadesi ed ex pilota di caccia, Hansen ha conseguito una laurea in scienze spaziali presso il Royal Military College of Canada di Kingston, Ontario, e un master in fisica presso lo stesso istituto nel 2000, con una ricerca incentrata sul tracciamento satellitare a largo campo visivo. È stato una delle due reclute selezionate dalla CSA nel maggio 2009 attraverso la terza campagna di reclutamento degli astronauti canadesi e ha ricoperto il ruolo di Capcom nel Centro di Controllo Missione della NASA a Johnson e, nel 2017, è diventato il primo canadese a cui è stata affidata la guida di una classe di astronauti della NASA, guidando l’addestramento di candidati astronauti provenienti da Stati Uniti e Canada.