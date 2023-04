Beau ha paura: il nuovo trailer del film con Joaquin Phoenix

A24 ha pubblicato un nuovo trailer del lungometraggio con protagonista Joaquin Phoenix dal titolo Beau ha paura. Il film sarà distribuito nel nostro Paese il 27 aprile.

Ecco il filmato.

La regia del progetto è curata da Ari Aster, autore che ha già lavorato a Midsommar e Hereditary. Nel cast sono presenti anche Nathan Lane (The Birdcage), Amy Ryan (Gone Baby Gone), Parker Posey (Scream 3), Kylie Rogers (The Whispers), Denis Ménochet (Inglourious Basterds), Michael Gandolfini (The Many Saints of Newark), Richard Kind (Curb Your Enthusiasm), e Stephen McKinley Henderson (Causeway).

Beau ha paura è il racconto dell’odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili. Un viaggio psichedelico e adrenalinico. Il premio Oscar Joaquin Phoenix è Beau, un uomo ossessionato dai suoi fantasmi, e che si trova ad affrontare le sue paure più oscure per tornare in un posto da chiamare casa, per una storia che intreccia mistero e humor nero.

Ricordiamo che la A24 arriva dal successo agli Oscar, e non solo, di titolo come Everything Everywhere All at Once, e di The Whale con Brendan Fraser. Perciò i titoli realizzati da questa casa di produzione stanno iniziando a destare una cetta attenzione.