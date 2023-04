Acido polilattico: al via il riciclo chimico

Il progetto di riciclo chimico dell’acido polilattico (PLA) promosso da TotalEnergies Corbion coinvolge tre partner – Posco International, Esol e TotalEnergies Corbion stessa – che si uniscono per sviluppare tecnologie e infrastrutture di riciclo in Corea del Sud. L’obiettivo è quello di recuperare i rifiuti a base di acido polilattico, una bioplastica biobased e biodegradabile, mediante il riciclo chimico, una soluzione alternativa al compostaggio industriale.

La messa in marcia dei primi impianti è prevista per il 2026, ma i tre partner stanno già collaborando mettendo a disposizione le proprie risorse e conoscenze nei rispettivi ambiti di attività. Posco International, che distribuisce biopolimeri sul mercato locale, entra nel riciclo delle bioplastiche come parte della sua strategia per la sostenibilità. Esol, invece, si occuperà della raccolta, selezione e recupero dei rifiuti di PLA post-consumo. Infine, TotalEnergies Corbion, che produce PLA, metterà a disposizione le proprie conoscenze nell’ambito del riciclo chimico mediante depolimerizzazione del materiale.

Secondo il CEO di TotalEnergies Corbion, Thomas Philipon, l’avvio di un piano locale per il ritrattamento dei rifiuti di PLA accelererà la transizione verso un’economia ancora più circolare. Infatti, la società sta già fornendo sul mercato coreano Luminy rPLA, un PLA in parte derivato da riciclo. Il progetto di riciclo chimico del PLA in Corea del Sud rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile per gestire i rifiuti di bioplastica, che spesso non sono facilmente compostabili. Grazie alla collaborazione tra i tre partner, è possibile creare un ciclo di vita circolare per questa materia prima biobased e biodegradabile.