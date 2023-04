Wild Hearts: trailer del primo, grande DLC, “I Fiori della Morte”

EA Originals e Koei Tecmo svelano con un nuovo trailer che il primo aggiornamento di contenuti post-lancio di aprile per il gioco di caccia fantasy Wild Hearts sarà disponibile il 6 aprile: ecco a voi “I Fiori della Morte”. Con l’introduzione di una specie di Kemono completamente nuova, il Murakumo che si muove nell’aria, i giocatori incontreranno questa minaccia simile a una volpe quando ad Azuma inizia la primavera. Il possente Murakumo si muove nell’aria, cavalcando i fiori di ciliegio, e ha la capacità di creare una moltitudine di minacciosi attacchi attraverso i petali. Se i giocatori si avvicinano troppo, il fragoroso tornado della bestia volpina potrebbe far perdere loro i sensi.

I cacciatori potranno combattere contro questa bestia con il nuovo Karakuri, la trottola. Guadagnando velocità e potenza man mano che colpisce ogni ostacolo, la Trottola si avvicina per sferrare un attacco efficace e può persino far barcollare un Kemono che attacca. Questo aggiornamento presenta anche l’aggiunta del nuovo sistema Limit Break, che consente ai cacciatori di utilizzare i Core Orbs – che possono essere ottenuti attraverso la caccia ai Kemono – per migliorare le loro armi e armature attuali.

I giocatori possono anche aspettarsi un altro aggiornamento relativo ai contenuti nel corso del mese, che introdurrà un nuovo Kemono, il Deathhaze Gloombeak, insieme alla nuova missione speciale Serial Hunts e altro ancora.

“Un tempo, la vista dei fiori di ciliegio ispirava gioia e stupore, ma oggi incute timore negli abitanti di Azuma. Il murakumo ha appena varcato i confini della regione, e solo i cacciatori più abili possono sperare di sconfiggere questo splendido spirito del sakura. Inoltre, l’arrivo del kemono sembra aver risvegliato un nuovo potente karakuri: la trottola. Usare con maestria questo nuovo congegno potrebbe fare la differenza tra una schiacciante vittoria e una rovinosa sconfitta.”

Wild Hearts è il nuovo titolo che reinterpreta il genere dei giochi di caccia, in cui si usano antichi congegni per sconfiggere spaventose belve che incarnano gli spiriti della natura, da affrontare in solitaria, oppure a caccia con gli amici in modalità cooperativa. Il titolo è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro.

